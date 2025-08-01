В Иркутске открыли зал армейского рукопашного боя имени Балдана Цыдыпова

В Иркутске открылся зал армейского рукопашного боя имени Героя России Балана Цыдыпова. Новая спортивная площадка появилась в Иркутске по адресу улица Пискунова, 128 и уже распахнула свои двери для юных спортсменов.
«Ребята, которые сегодня тренируются в этом зале — это будущие защитники Отечества, сильные духом и телом. Я хорошо помню, как сам начинал заниматься этим видом спорта, который закалял и физически, и морально. У ребят есть все возможности для роста: современный зал, опытные тренеры, поддержка родителей», — обратился к ребятам, тренерам и другим участникам торжественного открытия Балдан Цыдыпов.
Современное оснащение зала впечатляет: здесь есть все необходимое для эффективных тренировок. Особое внимание заслуживает специальный зал с мягким покрытием стен и пола, где спортсмены могут безопасно отрабатывать приемы.
Напомним, молодому офицеру удалось сохранить жизни более 150 бойцов. Два часа он мужественно отражал атаки противника. Отстреливаться продолжал, пока не получил повторное ранение и не потерял сознание. К счастью, сослуживцы вытащили потерявшего сознание командира. С тех пор имя Балдана Цыдыпова известно многим в России.