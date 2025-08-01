В Иркутске открыли зал армейского рукопашного боя имени Балдана Цыдыпова

«Ребята, которые сегодня тренируются в этом зале — это будущие защитники Отечества, сильные духом и телом. Я хорошо помню, как сам начинал заниматься этим видом спорта, который закалял и физически, и морально. У ребят есть все возможности для роста: современный зал, опытные тренеры, поддержка родителей», — обратился к ребятам, тренерам и другим участникам торжественного открытия Балдан Цыдыпов.