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Пострадавшие при атаке БПЛА жители Сальска получат единовременную выплату

Жители Сальска получат выплату за имущество, пострадавшее при атаке БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области жители Сальска, чье имущество пострадало при атаке БПЛА в ночь на 29 июля, получат единовременные выплаты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил районный глава Владимир Березовский.

Чиновник уточнил, что подать заявления на получение материальной поддержки можно в МФЦ Сальского района (в Сальске, на Ленина, 100).

— Заявления будут приниматься также и в выходные дни, 2 и 3 августа, — добавил Владимир Березовский.

Напомним, в Сальске пострадали 11 частных и 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и две легковые машины. В микрорайоне Новосальск без электричества временно оставались 2840 человек. Также повреждения получила инфраструктура ж/д станции.

После воздушной атаки погибли один мирный житель, а также два сапера Росгвардии, участвовавшие в разминировании частей беспилотника. Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь принял решение о выплате средств семьям погибших.

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