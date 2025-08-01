Пострадавшие при атаке БПЛА жители Сальска получат единовременную выплату

В Ростовской области жители Сальска, чье имущество пострадало при атаке БПЛА в ночь на 29 июля, получат единовременные выплаты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил районный глава Владимир Березовский.
Чиновник уточнил, что подать заявления на получение материальной поддержки можно в МФЦ Сальского района (в Сальске, на Ленина, 100).
— Заявления будут приниматься также и в выходные дни, 2 и 3 августа, — добавил Владимир Березовский.
Напомним, в Сальске пострадали 11 частных и 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и две легковые машины. В микрорайоне Новосальск без электричества временно оставались 2840 человек. Также повреждения получила инфраструктура ж/д станции.
После воздушной атаки погибли один мирный житель, а также два сапера Росгвардии, участвовавшие в разминировании частей беспилотника. Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь принял решение о выплате средств семьям погибших.
Подпишись на нас в Telegram.