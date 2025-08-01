Мяукают и предлагают валерьянку. Показываем, как проходит спасение кота на Фонтанке

Как рассказала рассказала волонтер «Кошкиспас» поисково-спасательного отряда «Экстремум» Виктория, котик оказался довольно резвым и несколько раз вырывался в тот момент, когда был почти пойман. Что касается плана с трубой, девушка ответила, что он не реализован полностью. «Из-за уровня воды сейчас появилась возможность попробовать всухую (с помощью клетки. — Прим. ред.), потому что это проще сделать», — сказала Виктория.