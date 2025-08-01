Мяукают и предлагают валерьянку. Показываем, как проходит спасение кота на Фонтанке

Животное, которое сидит в узком пространстве в стене как минимум с 27 июля, собрало вокруг себя не только неравнодушных прохожих, но и волонтеров «Кошкиспас», сотрудников экстренных служб и ведомств. Утром 1 августа в комитете по транспорту города выделили спасательный катер, а также ограничили движение по воде, чтобы не затопило дыру с котом.
Как ответили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест», вариант разбора части стенки набережной не рассматривается. Причин несколько. Во-первых, чтобы добраться до углубления, придется разобрать стенку целиком с самого верха, а для этого необходимо получить разрешение для работ на охраняемом КГИОП объекте. Во-вторых, при разборке участка существует риск того, что углубление окажется засыпано.
«Так что, даже если это было бы возможно, безопаснее было бы работать в тех же условиях, что и сейчас», — ответили нашему изданию. Сотрудники «Мостотреста» уже передали спасателям все необходимые схемы, чтобы они могли решить, как лучше вызволить животное.
Спасатели тем временем находятся в выжидании. Сначала они установили на месте пластиковую трубу, по которой кот должен выйти наружу, а после решили применить котоловушку, напоминающую мышеловку. Клетку наполнили едой и валерьянкой, а затем опустили на место трубы. Для создания благоприятной обстановки на месте включили звук мяукания. За состоянием кота наблюдают через экран эндоскопа.
Как рассказала рассказала волонтер «Кошкиспас» поисково-спасательного отряда «Экстремум» Виктория, котик оказался довольно резвым и несколько раз вырывался в тот момент, когда был почти пойман. Что касается плана с трубой, девушка ответила, что он не реализован полностью. «Из-за уровня воды сейчас появилась возможность попробовать всухую (с помощью клетки. — Прим. ред.), потому что это проще сделать», — сказала Виктория.
Напомним, о застрявшем в Фонтанке коте стало известно 31 июля. Очевидица рассказала нам, как во время прогулки на катере 27 июля она услышала просьбы мужчины о помощи. Попытки достать животное из стены были неудачными. Не принесли результата и многочисленные задумки волонтеров «Кошкиспас» — использовались различные приманки и котоловки.