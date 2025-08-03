Кроссворд на 3 августа 2025

Подробные объяснения к каждому ответу вы найдете в конце материала.
Интересные факты о Джеймсе Хэтфилде и группе Metallica
- У Джеймса Хэтфилда на теле есть множество татуировок, каждая из которых имеет особое значение. Одна из наиболее известных изображает языки пламени, окружающие четыре игральные карты — туз (1), 9, 6 и 3, символизирующие год его рождения (1963), а также латинское изречение «Carpe Diem», что означает «Лови момент». Пламя на этой татуировке — отсылка к пиротехническому инциденту, произошедшему с Хэтфилдом в 1992 году на концерте в Монреале. На правой руке Хэтфилда вытатуированы буква «M» и цифры «81», обозначающие «Metallica» и год основания группы — 1981. На левой руке первоначально была вытатуирована буква «F» в честь его жены «Francesca», которая впоследствии была преобразована в слово «Forever». Также у музыканта есть христианские татуировки, включая кресты и изображение Иисуса на правом плече.
- Согласно данным, опубликованным стриминговым сервисом Spotify в 2016 году, Metallica стала самой прослушиваемой метал-группой в мире на этой платформе. Аудитория Metallica в Spotify составляла 7 миллионов активных слушателей.
- 7 марта 1999 года мэр Сан-Франциско официально провозгласил этот день «Днем Metallica». В апреле того же года группа дала два концерта с Симфоническим оркестром Сан-Франциско под управлением дирижера Майкла Кеймена, ранее сотрудничавшего с группой над аранжировкой песни «Nothing Else Matters». В рамках этих выступлений, оркестр, совместно с Кейменом, разработал оркестровые партии для большого количества композиций Metallica, начиная с альбома «Ride The Lightning». Кроме того, группа представила публике две новые песни: «Human» и «No Leaf Clover». Запись этих концертов была издана в ноябре 1999 года под названием «S&M».
Ответы
По горизонтали:
1. Гитара
Гитара ESP занимает центральное место в арсенале Джеймса Хэтфилда с 1980-х годов. До этого, основной гитарой Хэтфилда была копия Flying V японской фирмы Electra. В 1984 году он переключился на Gibson Explorer. С середины 1990-х ESP выпустила шесть именных моделей гитар Хэтфилда. При этом, несмотря на многолетнюю поддержку ESP, Хэтфилд не ограничивается только их инструментами и периодически использует гитары Gibson и других брендов.
2. Машина
Джеймс Хэтфилд, известный не только как фронтмен группы Metallica, но и как автолюбитель, выставил свой раритетный Chevrolet Camaro 1968 года выпуска на аукцион eBay. Все средства, вырученные от продажи автомобиля, были направлены на поддержку музыкальных программ в школах. Эта машина также появлялась в клипе Metallica на песню «I Disappear» и стала подарком Хэтфилду после завершения съемок.
3. Фильм
Джеймс Хэтфилд дебютировал в кино, исполнив роль полицейского Боба Хейворда в фильме «Красивый, плохой, злой». Его герой, полицейский Боб Хейворд, сыграл ключевую роль в поимке Теда Банди — одного из самых известных серийных убийц, чью историю и рассказывает фильм с Заком Эфроном в главной роли.
4. Клип
После выхода альбома «…And Justice for All», Metallica выпустила свой дебютный клип на песню «One». Видео представляло собой сочетание кадров, где группа исполняет песню на фоне заброшенного склада, и вставок из фильма «Джонни взял ружье». Чтобы использовать фрагменты фильма, Metallica не стала договариваться с правообладателями, а выкупила права на «Джонни взял ружье» целиком. В результате получилась укороченная версия фильма, органично интегрированная с песней, с точной синхронизацией между музыкой и диалогами. В 1999 году клип «One» занял 38-е место в списке 100 величайших музыкальных клипов по версии MTV.
5. Кавер
В рамках своего мирового тура WorldWired группа Metallica исполняла кавер-версию песни местного исполнителя на языке страны, в которой проходил концерт. Эта традиция демонстрировала уважение к местной культуре и добавляла уникальности каждому выступлению. В 2019 году в Берлине Metallica сыграла «Engel» группы Rammstein, в Париже — «Ma gueule» Джонни Холлидея, а в Стокгольме — «Dancing Queen» группы ABBA. В Манчестере прозвучала «I Wanna Be Adored» группы The Stone Roses, а весной 2018 года в Праге — «Jožin z bažin» Ивана Младека. На концерте в Москве 21 июля 2019 года Metallica исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя.
По вертикали:
1. Грэмми
Metallica является обладателем девяти премий «Грэмми», при этом группа была номинирована на эту престижную награду 23 раза. Среди побед Metallica стоит отметить «Лучшее метал-исполнение» в 1991 году за кавер-версию «Stone Cold Crazy» группы Queen, а также «Лучшее метал-выступление» в 2004 году, присужденное песне «St. Anger».
2. Урок
Во время гастролей Metallica Джеймс Хэтфилд столкнулся с вокальными сложностями после исполнения кавер-версии песни «So What?» группы Anti-Nowhere League. Это вынудило его впервые взять уроки вокала. Он выполнял базовые упражнения для разогрева голоса под аккомпанемент фортепиано вместе со своим преподавателем, который также дал ему кассету с записью этих упражнений для дальнейшего использования. Хэтфилд до сих пор использует ту же самую кассету, полученную в начале 1990-х годов, перед каждым живым выступлением или записью Metallica. О своем опыте вокальной тренировки Хэтфилд рассказывает в документальном фильме «Metallica: Some Kind of Monster».
3. Зал
4 апреля 2009 года Джеймс Хэтфилд вместе с остальными участниками группы Metallica — Ларсом Ульрихом, Кирком Хамметом, Робертом Трухильо, а также бывшим басистом Джейсоном Ньюстедом и покойным Клиффом Бертоном, — были включены в Зал славы рок-н-ролла. После номинации Хэтфилд отметил, что будут включены все, кто записывал альбомы с группой, что исключило гитариста Дэйва Мастейна и басиста Рона МакГовни, так как они участвовали только в ранних демо-записях. Хэтфилд и остальные участники Metallica, включая Ньюстеда, завершили церемонию исполнением «Master of Puppets» и «Enter Sandman».
4. Антарктида
8 декабря 2013 года Metallica вошла в историю, дав концерт под названием «Freeze “Em All” в Антарктиде. Став второй группой, выступившей на этом континенте, Metallica также побила собственный рекорд, отыграв концерты на всех семи континентах Земли в течение одного года. Под небольшим прозрачным куполом собрались 120 человек, включая ученых и победителей конкурса, спонсируемого Coca-Cola. Особенностью концерта стало отсутствие усилителей — звук передавался слушателям через наушники. Трансляцию концерта в режиме реального времени могли смотреть жители Аргентины, Бразилии, Перу, Мексики и Чили. Позднее была выпущена видеозапись выступления.
5. Альбом
«Metallica», также известный как «The Black Album», выпущенный 12 августа 1991 года, стал одним из самых важных и коммерчески успешных альбомов в истории метала. Он дебютировал на вершине Billboard 200 и возглавил чарты еще 15 стран. Общий тираж альбома превысил 31 миллион копий, что делает его самым продаваемым в дискографии Metallica. Альбом подарил миру пять успешных синглов, включая «Enter Sandman», а также получил премию «Грэмми» за «Лучшее метал-исполнение». «Metallica» считается одним из самых влиятельных альбомов в истории метала, открывшим этот жанр для широкой аудитории.
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