Кроссворд на 3 августа 2025

2. Урок

Во время гастролей Metallica Джеймс Хэтфилд столкнулся с вокальными сложностями после исполнения кавер-версии песни «So What?» группы Anti-Nowhere League. Это вынудило его впервые взять уроки вокала. Он выполнял базовые упражнения для разогрева голоса под аккомпанемент фортепиано вместе со своим преподавателем, который также дал ему кассету с записью этих упражнений для дальнейшего использования. Хэтфилд до сих пор использует ту же самую кассету, полученную в начале 1990-х годов, перед каждым живым выступлением или записью Metallica. О своем опыте вокальной тренировки Хэтфилд рассказывает в документальном фильме «Metallica: Some Kind of Monster».