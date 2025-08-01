2 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

2 августа в России празднуют День ВДВ, а православные верующие чтят память пророка Илии. Узнайте о традициях, истории и народных приметах этого дня.
День Воздушно-десантных войск (ВДВ) России.
2 августа 2025 года в России отмечают День ВДВ — профессиональный праздник «крылатой пехоты», установленный указом президента в 2006 году.
История праздника.
1930 год — первые учения под Воронежем, где 12 десантников прыгнули с парашютами;1932−1941 — формирование первых авиадесантных корпусов;Великая Отечественная война — массовый героизм десантников, все части получили звание «гвардейских»;Современность — ВДВ остаются элитными войсками, выполняющими спецоперации в горячих точках.
Девиз ВДВ: «Никто, кроме нас!».
Традиции празднования.
Показательные выступления десантников;Демонстрация военной техники;Встречи ветеранов и благотворительные акции.
Перунов день: славянские традиции 2 августа.
До принятия христианства в этот день чествовали Перуна — бога-громовержца.
Обряды и обычаи.
Освящение оружия — воины клали мечи и щиты перед капищем;Жертвоприношение — быка или петуха, кровью заговаривали оружие;Ритуал дождя — обливание женщины водой;Игрища — обрядовые бои и тризна (поминальный пир).
Интересно: После крещения Руси черты Перуна перенеслись на Илью Пророка.
Какой церковный праздник 2 августа?
День пророка Илии.
Житие: Родился за 900 лет до Рождества Христова, обличал идолопоклонников;Чудеса: Низвел огонь с неба, воскресил мертвого, был взят на небо в огненной колеснице;О чем молятся: О дожде во время засухи.
Чудотворная икона Божией Матери Галичской «Умиление».
Явлена в 1350 году преподобному Авраамию Галичскому;В XX веке оригинал утерян, но списки сохранились.
Народные приметы на Ильин день.
Погода:
До обеда — лето, после — осень;Дождь 2 августа — к холодной осени, но богатому урожаю.
Чего нельзя делать:
Купаться (вода «осквернена»);Работать в поле (гнев Ильи);Смотреться в зеркало (потеря сил).
Что можно делать:
Собирать целебные травы;Молиться пророку Илие.
Кто родился 2 августа.
Валерий Быковский (космонавт);Питер О’Тул (актер);Денис Никифоров (российский актер).
Заключение.
2 августа — день, богатый на знаменательные события и традиции. В России он ознаменован празднованием Дня Воздушно-десантных войск, напоминающего о доблести и отваге десантников. Православная церковь чтит память пророка Илии — грозного святого, в образе которого угадываются черты древнего Перуна. Народные приметы этого дня, связанные с погодой и запретами, до сих пор сохраняют свою актуальность.
Этот день объединяет в себе воинскую славу, духовные традиции и многовековые народные наблюдения, оставаясь важной датой в календаре российских праздников.