2 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

2 августа — день, богатый на знаменательные события и традиции. В России он ознаменован празднованием Дня Воздушно-десантных войск, напоминающего о доблести и отваге десантников. Православная церковь чтит память пророка Илии — грозного святого, в образе которого угадываются черты древнего Перуна. Народные приметы этого дня, связанные с погодой и запретами, до сих пор сохраняют свою актуальность.