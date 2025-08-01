Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

2 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

Узнайте, какие праздники отмечают 2 августа — День ВДВ, Ильин день и Перунов день. История, традиции и народные приметы.

2 августа в России празднуют День ВДВ, а православные верующие чтят память пророка Илии. Узнайте о традициях, истории и народных приметах этого дня.

День Воздушно-десантных войск (ВДВ) России.

2 августа 2025 года в России отмечают День ВДВ — профессиональный праздник «крылатой пехоты», установленный указом президента в 2006 году.

История праздника.

1930 год — первые учения под Воронежем, где 12 десантников прыгнули с парашютами;1932−1941 — формирование первых авиадесантных корпусов;Великая Отечественная война — массовый героизм десантников, все части получили звание «гвардейских»;Современность — ВДВ остаются элитными войсками, выполняющими спецоперации в горячих точках.

Девиз ВДВ: «Никто, кроме нас!».

Традиции празднования.

Показательные выступления десантников;Демонстрация военной техники;Встречи ветеранов и благотворительные акции.

Перунов день: славянские традиции 2 августа.

До принятия христианства в этот день чествовали Перуна — бога-громовержца.

Обряды и обычаи.

Освящение оружия — воины клали мечи и щиты перед капищем;Жертвоприношение — быка или петуха, кровью заговаривали оружие;Ритуал дождя — обливание женщины водой;Игрища — обрядовые бои и тризна (поминальный пир).

Интересно: После крещения Руси черты Перуна перенеслись на Илью Пророка.

Какой церковный праздник 2 августа?

День пророка Илии.

Житие: Родился за 900 лет до Рождества Христова, обличал идолопоклонников;Чудеса: Низвел огонь с неба, воскресил мертвого, был взят на небо в огненной колеснице;О чем молятся: О дожде во время засухи.

Чудотворная икона Божией Матери Галичской «Умиление».

Явлена в 1350 году преподобному Авраамию Галичскому;В XX веке оригинал утерян, но списки сохранились.

Народные приметы на Ильин день.

Погода:

До обеда — лето, после — осень;Дождь 2 августа — к холодной осени, но богатому урожаю.

Чего нельзя делать:

Купаться (вода «осквернена»);Работать в поле (гнев Ильи);Смотреться в зеркало (потеря сил).

Что можно делать:

Собирать целебные травы;Молиться пророку Илие.

Кто родился 2 августа.

Валерий Быковский (космонавт);Питер О’Тул (актер);Денис Никифоров (российский актер).

Заключение.

2 августа — день, богатый на знаменательные события и традиции. В России он ознаменован празднованием Дня Воздушно-десантных войск, напоминающего о доблести и отваге десантников. Православная церковь чтит память пророка Илии — грозного святого, в образе которого угадываются черты древнего Перуна. Народные приметы этого дня, связанные с погодой и запретами, до сих пор сохраняют свою актуальность.

Этот день объединяет в себе воинскую славу, духовные традиции и многовековые народные наблюдения, оставаясь важной датой в календаре российских праздников.