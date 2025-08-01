Под Ташкентом планируют построить аэропорт

Подчеркнуто, что действующая воздушная гавань не обладает нужной пропускной способностью и не может быть расширена.
«В настоящее время рассматриваются предложения иностранных компаний в рамках механизма частного партнерства», — отметили в пресс-службе Мирзиёева.
Также главе государства представили информацию по всем аспектам данного масштабного проекта.
Помимо этого, в республике подготовлен новая редакция закона об автодорогах. Документ направлен на развитие инвестиций в этой области. На совещании было отмечено, что к 2030 году пассажиропоток через Ташкент увеличится до 15 млн человек.