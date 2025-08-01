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Под Ташкентом планируют построить аэропорт

На совещании о вопросах транспортной отрасли президенту Шавкату Мирзиёеву сообщили, что в Ташобласти планируется построить международный аэропорт.

Подчеркнуто, что действующая воздушная гавань не обладает нужной пропускной способностью и не может быть расширена.

«В настоящее время рассматриваются предложения иностранных компаний в рамках механизма частного партнерства», — отметили в пресс-службе Мирзиёева.

Также главе государства представили информацию по всем аспектам данного масштабного проекта.

Помимо этого, в республике подготовлен новая редакция закона об автодорогах. Документ направлен на развитие инвестиций в этой области. На совещании было отмечено, что к 2030 году пассажиропоток через Ташкент увеличится до 15 млн человек.