«Зафиксировано более тысячи кибератак». Мошенники нашли способ воздействия на белорусскую молодежь через аниме

В компании Kaspersky рассказали, что в январе-июне 2025 года в Беларуси зафиксировали свыше тысячи кибератак. Чтобы обмануть подростков, злоумышленники маскировали вредоносные файлы под видео, игры и иной контент с аниме. Под «прикрытием» мошенники распространяли вирусы, а также легитимные программы, которые затем применяли в своих целях.