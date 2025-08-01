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«Зафиксировано более тысячи кибератак». Мошенники нашли способ воздействия на белорусскую молодежь через аниме

Мошенники обманывают белорусских детей и подростков через аниме.

Источник: Комсомольская правда

«Зафиксировано более тысячи кибератак». Мошенники нашли способ воздействия на белорусскую молодежь.

Мошенники нашли способ обманывать белорусских детей и подростков.

Мошенники придумали способ, как обманывать белорусских детей и молодежь, пишет Office Life.

В компании Kaspersky рассказали, что в январе-июне 2025 года в Беларуси зафиксировали свыше тысячи кибератак. Чтобы обмануть подростков, злоумышленники маскировали вредоносные файлы под видео, игры и иной контент с аниме. Под «прикрытием» мошенники распространяли вирусы, а также легитимные программы, которые затем применяли в своих целях.

Юных белорусов мошенники приманивали названиями аниме сериалов: «Наруто», «Ван Пис», «Атака титанов» и т.д. При этом еще злоумышленники часто привлекали потенциальных жертв формулировками на файлах типа: «эксклюзивные эпизоды», «утечка сцен», «премиум-доступ». Вредоносные программы затем воровали конфиденциальные данные, отслеживали активность пользователей, получали удаленный доступ к его устройству.

В компании сказали, что пользователи должны обращать внимание на расширения файлов. И не скачивать файлы с расширениями .exe или .msi, не переходить по подозрительным ссылкам.

Тем временем МВД хочет ужесточить ответственность для родителей, чьи дети попали в СОП или были изъяты из семьи: «Не должны оставаться дома».