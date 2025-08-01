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Почти на 70 рублей больше. С 1 августа в Беларуси выросло пособие на погребение

С 1 августа в Беларуси увеличился размер государственной помощи на организацию похорон.

Теперь родственники умерших смогут получить на эти цели 2717,8 рубля, или на 65,5 рубля больше. К слову, это уже пятое подобное изменение с начала 2025 года. Как и раньше, оно связано с ростом средней зарплаты в стране.

Напомним, пособие на погребение в Беларуси напрямую зависит от уровня средней номинальной начисленной зарплаты. С её ростом увеличивается и сумма материальной поддержки, которую выплачивают органы социальной защиты. По данным Белстата, в июне, по сравнению с маем, зарплата выросла на 65,5 рубля и достигла отметки в 2717,8 рубля. Именно столько и получат родственники умерших с 1 августа.

При этом стоит отметить: белорусское законодательство определяет, что при расчёте пособия учитывается показатель средней номинальной начисленной зарплаты за позапрошлый месяц по отношению к месяцу наступления смерти. Таким образом, при оформлении выплат в августе берутся данные за июнь.

Кто имеет право на получение пособия?

Получить государственное пособие могут те, кто взял на себя организацию похорон следующих категорий белорусов:

  • граждан, за которых вносились обязательные страховые взносы в ФСЗН;
  • пенсионеров;
  • зарегистрированных безработных;
  • несовершеннолетних или тех, кто учился на дневной форме получения образования.

Как получить пособие?

Для того, чтобы получить выплату, нужно обратиться в соответствующие органы с необходимым пакетом документов, включающим свидетельство о смерти и другие подтверждающие справки. Конкретный перечень можно уточнить в органах социальной защиты населения по месту жительства.