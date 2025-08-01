В Москве обнаружили тело актера Глотова

В Москве нашли тело актера Максима Глотова. Он сыграл в более 100 фильмах и сериалов, но в последние годы почти не снимался и работал водителем. Подробнее о его жизненном пути, лучших ролях и обстоятельствах смерти — в материале «Газеты.Ru».