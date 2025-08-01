В центре Уфы перекладывают плитку

В Уфе на улице Карла Маркса начались работы по замене тротуарного покрытия. Подрядчики приступили к ремонту участка между улицами Пушкина и Валиди, где появится современное покрытие из бетонной плитки с гранитным напылением.
Как сообщил в соцсетях глава городской администрации Ратмир Мавлиев, новое покрытие отличается повышенной прочностью и долговечностью. Этой весной на этом же участке в рамках экологической акции «Зелёная Башкирия» высадили 35 взрослых лип, создав «Аллею Победы».
По словам мэра, после завершения работ это место станет еще одной комфортной зоной для отдыха уфимцев.
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