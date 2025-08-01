ФПК опровергла информацию о памятках с действиями при ЧП

«Сегодня в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в поезде № 531 сообщением Киров — Адлер пассажиру вручили памятку с правилами и рекомендациями, в которых в том числе описывается алгоритм действий в случае возникновении нештатной ситуации в пути следования. Данная информация не соответствует действительности!», — заявили в ФПК.