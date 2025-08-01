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ФПК опровергла информацию о памятках с действиями при ЧП

ФПК опровергла информацию о раздаче пассажирам памяток о действиях во время ЧП.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) опровергает раздачу пассажирам памяток с рекомендациями, в том числе, о действиях во время ЧП, сообщили РИА Новости в компании.

«Сегодня в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в поезде № 531 сообщением Киров — Адлер пассажиру вручили памятку с правилами и рекомендациями, в которых в том числе описывается алгоритм действий в случае возникновении нештатной ситуации в пути следования. Данная информация не соответствует действительности!», — заявили в ФПК.

РЖД совместно с МЧС, отметили в компании, не разрабатывали подобные памятки. «Также между холдингом и министерством не существует договоренностей о распространении подобных материалов», — добавили в ФПК.