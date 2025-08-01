«Ударил по 10 этажному дому». Лукашенко рассказал Путину об упавшем в Минске беспилотнике

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах на Валааме рассказал президенту России Владимиру Путину об упавшем в Минске беспилотнике, пишет БелТА.
«Комсомолка» писала о том, что СК сообщил подробности уголовного дела по факту падения сбитого Минобороны беспилотника в Минске: «Дрон нес заряд из тротила и металлических шариков». Это произошло ночью 29 июля. Дрон был обезврежен и упал без детонации. Еще СК показал надписи на украинском языке на БПЛА, сбитом над Минском.
Лукашенко высказался об упавшем в Беларуси беспилотнике в контексте необходимости скорейшего урегулирования украинского конфликта. Так, белорусский лидер обратил внимание на звучавшее ранее предложение о воздушном перемирии. Он сказал также, что тема была затронута на встрече Лукашенко с представителями США.
— Я говорю: Россия в этом заинтересована и президент Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов и на голову людям не падали, — прокомментировал он.
Здесь же президент напомнил о недавнем падении на окраине Минска обезвреженного ПВО беспилотника.
— Вы знаете случай, когда уже в Беларуси (упал беспилотник. — Ред.) — 59 килограмм взрывчатки, начиненный шариками и прочее. Ну хорошо, не взорвался. Ударил по 10-этажному дому, где жили обычные простые люди, — сказал глава республики.
А подытожив, Лукашенко подчеркнул опасность эскалации.
— Нам надо прекращать это. И делать надо это аккуратно, — заключил белорусский президент.
А еще главы Беларуси и России обсудили поставку «Орешника» в Беларусь до конца 2025 года.
Еще Александр Лукашенко высказался о месте переговоров по Украине: «Хоть на Луну».