Ветерана СВО назначили общественным советником новгородского губернатора

Как ранее сообщало реготделение фонда, в 2022 году новгородец был участником гуманитарных миссий в Донбассе. Летом 2023 года подписал контракт на участие в СВО. Он служил во фронтовой разведке, в бригаде беспилотной авиации. В этом году Павлов стал одним из 19 человек со всей России, кто стал участником программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». В июле после окончания обучения диплом МГИМО по программе профподготовки ему вручил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, Павлов занимается патриотической работой с молодежью.