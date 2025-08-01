Глава Сочи Прошунин проверил цены на ярмарках выходного дня

«Аренда на муниципальных ярмарках фиксированная и ниже, чем на других рынках, что влияет на цены для покупателей. Сейчас томаты подешевели до 90 рублей, картофель, лук и морковь — до 50 рублей, арбузы до 45 рублей. От дачников поступило предложение расширить количество социальных мест — эту инициативу реализуем», — заявил Андрей Прошунин.