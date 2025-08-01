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Глава Сочи Прошунин проверил цены на ярмарках выходного дня

Мэр Прошунин: цены на ярмарке в Сочи должны быть доступными для всех.

Источник: пресс-служба мэрии города

Глава Сочи Андрей Прошунин провел проверку ценообразования на ярмарке выходного дня в микрорайоне Мацеста.

Мэр посетил муниципальную универсальную розничную сезонную ярмарку, работающую с 2020 года. Здесь представлена продукция из различных районов Кубани и республик Северного Кавказа, Крыма. В 2025 году ярмарка стала победителем всероссийского конкурса Минпромторга.

«Аренда на муниципальных ярмарках фиксированная и ниже, чем на других рынках, что влияет на цены для покупателей. Сейчас томаты подешевели до 90 рублей, картофель, лук и морковь — до 50 рублей, арбузы до 45 рублей. От дачников поступило предложение расширить количество социальных мест — эту инициативу реализуем», — заявил Андрей Прошунин.

Ранее сообщалось, что мэр Сочи Прошунин рассказал о загруженности отелей в Сочи.