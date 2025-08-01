Подставной директор фирмы из Ростова попал под уголовное следствие

В Ростовской области завели дело в отношении подставного директора фирмы, говорится на сайте Южного таможенного управления.
Нарушение закона выявили во время проверки компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности. Оказалось, что один из директоров числился в документах лишь формально, но фактически никакого отношения к деятельности организации не имел.
Расследование показало, что в 2024 году житель Ростова-на-Дону за 20 тысяч рублей предоставил свой паспорт для регистрации в качестве номинального руководителя фирмы, но исполнять обязанности руководителя не собирался.
Ростовская таможня возбудила уголовное дело (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ). После первоочередных следственных действий материалы передали по подследственности.
Нарушителю грозят штраф от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 240 часов или исправительные работы сроком до двух лет.
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