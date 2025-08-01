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Главным событием июля 2025 года россияне назвали освобождение российскими войсками Часов Яра: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail попросила читателей выбрать наиболее и наименее важные для них события в информационном поле в июле 2025 года.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 31 июля—1 августа. В опросе приняли участие свыше 2600 человек из более, чем 50 регионов России.

Самые важные события в информационном поле в июле

Наиболее значимым событием в информационном поле в июле россияне назвали освобождение российскими войсками Часова Яра — так считают 25% опрошенных.

50% респондентов аргументировали свой выбор тем, что «это важное событие в ходе СВО».

Другие события по степени важности для респондентов распределились следующим образом:

  • Землетрясение на Камчатке — 21%
  • Закон о штрафах за поиск запрещенных материалов — 11%
  • Снижение ключевой ставки ЦБ с 20% до 18% — 10%
  • Хакерская атака на «Аэрофлот» — 9%
  • Ультиматум Дональда Трампа для России — 7%
  • Крушение самолета Ан-24 в Амурской области — 5%
  • Третий раунд переговоров между Россией и Украиной — 4%
  • Возобновление работы аэропорта в Геленджике — 3%
  • Первый за три года телефонный разговор Владимира Путина и Эмманюэля Макрона — 1%

Наименее важные события в информационном поле в июле

Наименее значимым событием месяца россияне считают первый за три года телефонный разговор Владимира Путина и Эмманюэля Макрона об этом заявили 29% опрошенных.

53% респондентов затруднились аргументировать свою позицию по наименее важным событиям июля, и 47% опрошенных выразили собственное мнение. Многие отметили, что «этот разговор не привел к каким-либо результатам».

Оценки остальных событий распределились следующим образом:

  • 18-й пакет санкций Евросоюза против России — 18%
  • Ультиматум Дональда Трампа для России — 12%
  • Возобновление работы аэропорта в Геленджике — 9%
  • Закон о штрафах за поиск запрещенных материалов — 8%
  • Третий раунд переговоров между Россией и Украиной — 7%
  • Освобождение российскими войсками Часов Яра — 5%
  • Снижение ключевой ставки ЦБ с 20% до 18% — 5%
  • Землетрясения на Камчатке — 2%
  • Хакерская атака на «Аэрофлот» — 2%
  • Крушение самолета Ан-24 — 1%

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