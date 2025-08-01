Главным событием июля 2025 года россияне назвали освобождение российскими войсками Часов Яра: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 31 июля—1 августа. В опросе приняли участие свыше 2600 человек из более, чем 50 регионов России.
Самые важные события в информационном поле в июле
Наиболее значимым событием в информационном поле в июле россияне назвали освобождение российскими войсками Часова Яра — так считают 25% опрошенных.
50% респондентов аргументировали свой выбор тем, что «это важное событие в ходе СВО».
Другие события по степени важности для респондентов распределились следующим образом:
- Землетрясение на Камчатке — 21%
- Закон о штрафах за поиск запрещенных материалов — 11%
- Снижение ключевой ставки ЦБ с 20% до 18% — 10%
- Хакерская атака на «Аэрофлот» — 9%
- Ультиматум Дональда Трампа для России — 7%
- Крушение самолета Ан-24 в Амурской области — 5%
- Третий раунд переговоров между Россией и Украиной — 4%
- Возобновление работы аэропорта в Геленджике — 3%
- Первый за три года телефонный разговор Владимира Путина и Эмманюэля Макрона — 1%
Наименее важные события в информационном поле в июле
Наименее значимым событием месяца россияне считают первый за три года телефонный разговор Владимира Путина и Эмманюэля Макрона — об этом заявили 29% опрошенных.
53% респондентов затруднились аргументировать свою позицию по наименее важным событиям июля, и 47% опрошенных выразили собственное мнение. Многие отметили, что «этот разговор не привел к каким-либо результатам».
Оценки остальных событий распределились следующим образом:
- 18-й пакет санкций Евросоюза против России — 18%
- Ультиматум Дональда Трампа для России — 12%
- Возобновление работы аэропорта в Геленджике — 9%
- Закон о штрафах за поиск запрещенных материалов — 8%
- Третий раунд переговоров между Россией и Украиной — 7%
- Освобождение российскими войсками Часов Яра — 5%
- Снижение ключевой ставки ЦБ с 20% до 18% — 5%
- Землетрясения на Камчатке — 2%
- Хакерская атака на «Аэрофлот» — 2%
- Крушение самолета Ан-24 — 1%