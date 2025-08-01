В Воронеже ограничили скорость движения самокатов

Как пояснил градоначальник со ссылкой на данные компаний, по сравнению с прошлым годом число происшествий с участием самокатчиков снизилось. Впрочем, глава управления транспорта мэрии Михаил Шацких продолжает работу с операторами. В частности, проводятся совместные с ГИБДД рейды и уроки безопасного вождения.
По словам Петрина, в ближайшее время сотрудники городской администрации изучат места, где поездки на самокатах запрещены. Кроме того, знаки запрета разместят в Кольцовском сквере, на Советской площади и в парке «Орленок».
Также осенью планируется разработка дополнительной нормативной базы для контроля, эвакуации и платы за самокаты.
Ранее Петрин разместил на своей странице во «ВКонтакте» опрос на тему, стоит ли совсем запретить электросамокаты в Воронеже. 65% пользователей высказались за то, чтобы убрать их с улиц города.
«РГ» писала о том, что запрет самокатов введен уже в пяти городах РФ.