В Прикамье по горячим следам раскрыли угон

В пункте полиции в с. Елово возбудили уголовное дело по признакам неправомерного завладения автомобилем без цели хищения, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Предполагаемый виновник — житель Удмуртии 1973 года рождения. В начале июня злоумышленник устроился в организацию на работу трактористом с испытательным сроком в три месяца. В день угона мужчина вместе с коллегой был в командировке в с. Елово. Утром напарник обнаружил, что в карманах одежды нет ключей от замка зажигания, а сама машина пропала.