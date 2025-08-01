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В Прикамье по горячим следам раскрыли угон

В дежурную часть полиции в селе Елово поступило сообщение об угоне транспортного средства.

В дежурную часть полиции в селе Елово поступило сообщение об угоне транспортного средства. С помощью программы, отслеживающей местонахождение служебного транспорта, директор организации обнаружил, что УАЗ-390945 находится в Чайковском, а не в с. Елово.

Правоохранители передали информацию коллегам в отдел МВД по Чайковскому городскому округу. Сотрудники местной Госавтоинспекции обнаружили разыскиваемую машину и водителя на одной из улиц Чайковского. Мужчина, как показало освидетельствование, был пьян. К тому же у него не оказалось прав. Фигуранта отстранили от управления, а УАЗ отправили на спецстоянку.

В пункте полиции в с. Елово возбудили уголовное дело по признакам неправомерного завладения автомобилем без цели хищения, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Предполагаемый виновник — житель Удмуртии 1973 года рождения. В начале июня злоумышленник устроился в организацию на работу трактористом с испытательным сроком в три месяца. В день угона мужчина вместе с коллегой был в командировке в с. Елово. Утром напарник обнаружил, что в карманах одежды нет ключей от замка зажигания, а сама машина пропала.

УАЗ вернули владельцу. Расследование продолжается.