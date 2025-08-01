Главные новости недели с 28 июля по 1 августа 2025 года

29 июля американский лидер заявил, что президент России Владимир Путин никак не отреагировал на его угрозы, и сказал, что не знает, как повлияют на РФ его предостережения. По словам Трампа, после этого 10-дневного срока Соединенные Штаты «введут пошлины и примут другие меры».