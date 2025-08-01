Главные новости недели с 28 июля по 1 августа 2025 года

Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремизма
Этот закон устанавливает для граждан штраф в размере 3−5 тыс. руб. за поиск заведомо экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN. За рекламу таких сервисов предусмотрен штраф для граждан в размере 50−80 тыс. руб., для должностных лиц — 80−150 тыс. руб., для юрлиц — 200−500 тыс. руб.
Хакеры совершили масштабную атаку на «Аэрофлот»
28 июля авиаперевозчик сообщил о сбое в работе IT-систем, который повлек отмену нескольких десятков оборотных рейсов из базового аэропорта Шереметьево в Москве. Уже на следующий день компания отчиталась о выполнении всех запланированных рейсов.
Трамп сократил срок ультиматума для России до 10 дней
29 июля американский лидер заявил, что президент России Владимир Путин никак не отреагировал на его угрозы, и сказал, что не знает, как повлияют на РФ его предостережения. По словам Трампа, после этого 10-дневного срока Соединенные Штаты «введут пошлины и примут другие меры».
На Камчатке произошло мощное землетрясение
В ночь на 30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, магнитудой 8,7 балла. Толчки вызвали волны цунами высотой до 5 метров и привели к эвакуации людей на Гавайях и по всему Тихому океану.
Российские войска освободили Часов Яр
В Минобороны сообщили, что в городе от ВСУ зачистили более 4 200 зданий и сооружений, были взяты в плен около 50 украинских военнослужащих. Город находится на возвышенности и служит «ключом» к Донбассу, как писала The New York Times.
Первый серийный комплекс «Орешник» поступил в войска РФ
Новейшие ракеты средней дальности и комплекс «Орешник» начали выпускать серийно. В Белоруссии «Орешник» разместят для дежурства к концу 2025 года.