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60 гектаров зелени: губернатор запустил строительство дендропарка в Геленджике

В своих социальных сетях глава региона Вениамин Кондратьев выложил кадры благоустройства новой зеленой зоны.

Источник: РИА "Новости"

Началось возведение первой очереди Дендрологического парка, который займет более 60 гектаров земли. Все деревья и кустарники, в том числе редкие виды из Красной книги, будут сохранены. Кроме того, планируется посадка новых растений. Парк украсят широкие аллеи и современные детские площадки с разнообразными развлечениями.

— Геленджик — один из наших главных курортов, и я уверен, что новый парк станет его настоящим украшением. Строительство первой очереди планируют завершить в конце следующего года, — написал Вениамин Кондратьев.

Началась реализация первой очереди парка — 15 гектаров. Здесь появятся системы водоснабжения и водоотведения, детская площадка «Песок и вода», парковка на 700 мест. Дорожки для прогулок и велопоездок выложат плиткой. Входную группу сделают масштабной. Парк благоустроят в едином «древесном» стиле, пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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