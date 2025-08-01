60 гектаров зелени: губернатор запустил строительство дендропарка в Геленджике

Началось возведение первой очереди Дендрологического парка, который займет более 60 гектаров земли. Все деревья и кустарники, в том числе редкие виды из Красной книги, будут сохранены. Кроме того, планируется посадка новых растений. Парк украсят широкие аллеи и современные детские площадки с разнообразными развлечениями.