60 гектаров зелени: губернатор запустил строительство дендропарка в Геленджике

Началось возведение первой очереди Дендрологического парка, который займет более 60 гектаров земли. Все деревья и кустарники, в том числе редкие виды из Красной книги, будут сохранены. Кроме того, планируется посадка новых растений. Парк украсят широкие аллеи и современные детские площадки с разнообразными развлечениями.
— Геленджик — один из наших главных курортов, и я уверен, что новый парк станет его настоящим украшением. Строительство первой очереди планируют завершить в конце следующего года, — написал Вениамин Кондратьев.
Началась реализация первой очереди парка — 15 гектаров. Здесь появятся системы водоснабжения и водоотведения, детская площадка «Песок и вода», парковка на 700 мест. Дорожки для прогулок и велопоездок выложат плиткой. Входную группу сделают масштабной. Парк благоустроят в едином «древесном» стиле, пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края.