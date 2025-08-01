Ландшафтный пожар вблизи трассы Ростов — Волгодонск потушили

В Ростовской области потушили ландшафтный пожар вблизи трассы Ростов — Волгодонск, сообщают вечером 1 августа в донском управлении МЧС.
— Пожар ликвидировали в 17:13, — уточняют в ведомстве.
Известно, что на месте происшествия от РСЧС было задействовано 30 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС — 24 человека и 6 единиц техники.
Напомним, тушение велось на территории Мартыновского района. Огонь шел вдоль проезжей части, поэтому дорога на время пожара была перекрыта. Об открытии проезда в Госавтоинспекции дополнительно пока не сообщали.
Напомним, ранее водителей попросили объезжать опасный участок двумя путями: в направлении Ростов — Волгодонск через поселок Зеленая Горка (120 км) и в направлении Волгодонск — Ростов через поселок Крутобережный Мартыновского района (132 км).
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