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Глава ЛНР вынес Благодарность погибшей во время атаки БПЛА ростовчанке Молнии

Ростовчанка с позывным Молния будет представлена к ордену Мужества посмертно.

Источник: Комсомольская правда

Глава ЛНР Леонид Пасечник вынес Благодарность ростовчанке Ольге Греховодовой, погибшей в зоне спецоперации. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказали родные военнослужащей.

В начала СВО Ольга и Роман Греховодовы возили гуманитарную помощь в подразделения, а позже подписали контракт с минобороны. Супруги служили в отрядах «Барс» с позывными Гром и Молния.

Ольга погибла 2 апреля на боевом посту во время атаки беспилотников. С воинскими почестями ее похоронили на Северном кладбище Ростова. У женщины остался 16-летний сын.

Глава ЛНР Леонид Пасечник вынес ростовчанке Благодарность за личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебно-боевых задач по освобождению и защите территории Луганской Народной Республики. В четверг, 31 июля награду получил супруг погибшей.

В настоящее время готовятся документы для представления Ольги Греховодовой к ордену Мужества посмертно.

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