Вячеслав Федорищев провел в ЛНР рабочую группу комиссии Госсовета по промышленности

«Впервые комиссия работает на территории Луганской Народной Республики и в целом на территориях, которые вернулись в состав Российской Федерации. Здесь я во взаимодействии с Минпромторгом России готовлю доклад на комиссию. Видим и знаем большую работу, которую ведут республики, Херсонская и Запорожская области по восстановлению промышленности. Минпромторг России уделяет по поручению Министра Антона Андреевича Алиханова особое внимание этому. Вместе с тем всегда есть вопросы, которые можно в рамках законодательства, подзаконных актов, а также системных решений предложить Правительству России — которые вы чувствуете, знаете здесь на местах и которые позволили бы промышленности развиваться быстрее», — отметил Вячеслав Федорищев, открывая заседание.