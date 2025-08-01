«Это город счастливых людей!»: прибывшие на День города гости с восхищением отозвались об Омске

Сегодня, 1 августа, состоялась торжественная встреча и официальный обмен приветствиями первых лиц Омска с представителями из других городов и стран. Мероприятие прошло в омском органном зале, где гостей встречали мэр города Омска Сергей Шелест, председатель Омского городского Совета Владимир Корбут и представитель министерства иностранных дел Российской Федерации в городе Омске Елена Генова.
Запланированная статусом строгая официальность мероприятия быстро поменяла сдержанность дипломатического языка на очень теплый и полный настоящих эмоций дружеский язык. Первым, на правах хозяина, гостей поприветствовал мэр Омска.
«Дорогие наши друзья! Приветствую всех на нашей сибирской земле! В этом году впервые в регионе День города и День области проводятся одновременно, а значит — жители и гости Омска увидят более насыщенную, более интересную программу. Я хочу поприветствовать руководителей дипломатических миссий Китая, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Благодаря усилиям дипломатов, омские деятели культуры, спорта и предприниматели, уверенно чувствуют себя в перечисленных странах — обмениваются мастерством и профессионализмом, а также выстраивают выгодные нашим странам экономические отношения», — сказал Сергей Шелест.
В своем приветственном слове омский градоначальник особо отметил гостей из братской Беларуси, обратив внимание присутствующих на уникальный факт побратимства Омска со всеми областными центрами этой страны, включая столицу страны — город Минск. Также Сергей Шелест напомнил о долгих дружески-партнерских отношениях с Казахстаном, в частности с двумя городами Петропавловском и Павлодаром. Множество планов в самых различных сферах деятельности были воплощены благодаря профессиональной работе генерального консульства Республики Казахстан в городе Омске. А буквально на днях было подписано соглашение о побратимстве Омска и Петропавловска. Благодарность омского мэра заслужил и китайский Фучжоу — также город-побратим Омска. Китайские партнеры Омска в области образовательных программ зарекомендовали себя компетентными и исполнительными профессионалами. И конечно же, самые добрые слова Сергея Шелеста были адресованы представителям российских городов-партнеров Омска — Новосибирска, Калининграда, Стаханова, Ангарска, Томска, Благовещенска и Сургута.
Фото: Сергей Сапоцкий.
После очень теплого приветствия омского мэра с дружеским пожеланием выступил председатель Омского городского Совета:
«Я очень рад видеть здесь людей, готовых разделить радость дня рождения нашего любимого города. У нас с вами есть крепкая связь и в сельском хозяйстве, и в науке, и в промышленности, и в образовании. Наши и ваши спортсмены, а также деятели культуры постоянно участвуют во всех важных событиях наших городов, создавая общее пространство крепкой дружбы и полного взаимопонимания. Мы обещаем представить в эти дни наш замечательный город во всей его красе. Я вам желаю хорошего настроения во все дни прибывания в Омске!», — сказал Владимир Корбут.
Представитель министерства иностранных дел Российской Федерации в городе Омске Елена Генова передала поздравления от имени представительства МИД России и подчеркнула, что коллегам-дипломатам и зарубежным гостям очень интересно работать в Омске.
Фото: Сергей Сапоцкий.
В ответных поздравительных речах, гости также не поскупились на положительные эмоции, выражая искренне восхищение городом Омском. Генеральный консул Республики Таджикистан в Новосибирске Имомзада Нажмиддин отметил высокий потенциал региона в сельском хозяйстве и промышленности. Более того, он назвал Омск одним из самых перспективных городов России, который очень интересен в экономическом и культурном плане Таджикистану. Генеральный консул Республики Узбекистан в Новосибирске Аслам Акбаров отметил, что был поражен масштабами созиданий и необыкновенным мягким уютом Омска, в который, по его словам, просто невозможно не влюбится. Экономические перспективы и высокий уровень профессионализма омских предпринимателей — вот что привлекает китайских предпринимателей в регионе. Об этом говорил Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Ли Шисюн. С его словами согласился советник Генерального консула Республики Казахстан в Омске Арман Тургинбеков, напомнив присутствующим, что Омск по праву носит звание «Город трудовой славы» и эти традиции здесь тщательно берегут. Стойкость, мудрость и гостеприимство — такие качества увидел в омичах Исабек уулу Нурсултан, исполняющий обязанности Почетного консула Республики Кыргызстан в Омске.
«Вчера мы приехали и пошли гулять по набережной — нравится нам общаться с новыми людьми. И знаете, что нас приятно удивило? Здесь все люди улыбаются! Они счастливые и доброжелательные. Эти качества невозможно изобразить: они или есть, или их нет. Это говорит только об одном — людям здесь хорошо. И в этом, поверьте, есть большая заслуга городских властей. Кстати, спустя сутки мое впечатление о городе и людях только укрепилось, и сейчас я могу сказать девиз, под которым Омск останется в моей памяти — это душа Западной Сибири, это город счастливых людей!», — заявил Олег Белинский, председатель Гродненского городского Совета депутатов, Республика Беларусь.
Огромную благодарность омичам выразила Наталья Жулинская, врио главы города Стаханов ЛНР. В частности, Наталья Викторовна рассказала, что за три года шефства Омска над ее городом, ее сограждане узнали, что такое настоящий сибирский характер, что такое щедрость души и взаимопомощь. Омичи все три года были со стахановцами словно братья: в горе и в радости — и во время прилетов вражеских снарядов и ракет, и в госпиталях, помогая раненым, и во время празднования Дня Победы и других торжественных событий. Мира, процветания, здоровья и Победы пожелала омичам Наталья Жулинская.