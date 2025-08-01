«Это город счастливых людей!»: прибывшие на День города гости с восхищением отозвались об Омске

В ответных поздравительных речах, гости также не поскупились на положительные эмоции, выражая искренне восхищение городом Омском. Генеральный консул Республики Таджикистан в Новосибирске Имомзада Нажмиддин отметил высокий потенциал региона в сельском хозяйстве и промышленности. Более того, он назвал Омск одним из самых перспективных городов России, который очень интересен в экономическом и культурном плане Таджикистану. Генеральный консул Республики Узбекистан в Новосибирске Аслам Акбаров отметил, что был поражен масштабами созиданий и необыкновенным мягким уютом Омска, в который, по его словам, просто невозможно не влюбится. Экономические перспективы и высокий уровень профессионализма омских предпринимателей — вот что привлекает китайских предпринимателей в регионе. Об этом говорил Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Ли Шисюн. С его словами согласился советник Генерального консула Республики Казахстан в Омске Арман Тургинбеков, напомнив присутствующим, что Омск по праву носит звание «Город трудовой славы» и эти традиции здесь тщательно берегут. Стойкость, мудрость и гостеприимство — такие качества увидел в омичах Исабек уулу Нурсултан, исполняющий обязанности Почетного консула Республики Кыргызстан в Омске.