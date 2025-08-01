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2 и 3 августа на Тургеневском мосту будут ограничивать движение

Водителей просят учитывать временные трудности при планировании маршрутов, особенно в часы пик.

В течение двух дней, в ближайшие субботу и воскресенье, в Краснодаре на Тургеневском мосту планируется временное ограничение движения транспорта. Это связано с проведением работ по установке балок пролётного строения.

Ограничения будут действовать на полосе, ведущей из города. В первый день, 2 августа, движение будут приостанавливать восемь раз — каждый раз на 15 минут, начиная с восьми утра и до половины седьмого вечера.

На следующий день, 3 августа, в том же направлении и на том же участке ограничения введут семь раз, также по 15 минут, начиная с половины восьмого утра и до 16:15, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Работы проходят в рамках капитального ремонта моста, который начался в апреле. Проект реализуется благодаря краевой программе модернизации транспортной инфраструктуры. Программа рассчитана на десятилетие и предусматривает значительные преобразования в сфере дорожного строительства.