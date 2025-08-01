Экс-инженер Google и Microsoft: риск гибели человечества из-за ИИ достигает 95%

Издание пишет о том, что ИИ сейчас находится на начальном этапе развития, который можно определить как узкий, или слабый ИИ. Однако, как говорится в статье, некоторые эксперты считают, что он может уже в течение следующих 12 месяцев развиться до общего, или сильного ИИ, что позволит ему мыслить подобно человеку. В определенный момент на смену ему может прийти искусственный суперинтеллект, когда компьютеры смогут решать задачи, о которых человечество может только мечтать, например, вылечить рак или совершать межгалактические перелеты. При таком сценарии не исключен риск, что ИИ начнет воспринимать человечество как помеху самому себе.