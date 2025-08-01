Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре продолжается масштабный ремонт стационара больницы № 8

В стационаре Городской клинической больницы № 8 в Самаре продолжается капитальный ремонт — работы завершены на 65%

В стационаре Городской клинической больницы № 8 в Самаре продолжается капитальный ремонт — работы завершены на 65%.

Ремонт проводится за счёт дополнительных средств, выделенных по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Уже обновлены операционный блок, кровля, а также 2-й, 3-й и 4-й этажи корпуса. Сейчас ведутся работы на первом этаже. Полностью ремонт завершится к концу 2025 года.

Обновление охватывает все инженерные сети и более 7000 кв. метров помещений. После завершения ремонта в здании разместятся терапевтические, неврологическое отделения и реанимация.

Пациентов временно принимают в корпусе на улице Мирной. Там же в 2026—2027 годах начнётся капитальный ремонт — сейчас готовится проект.

Реконструкция больницы идёт в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». До конца года в регионе будет отремонтировано 146 объектов здравоохранения.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.