В Самаре продолжается масштабный ремонт стационара больницы № 8

В стационаре Городской клинической больницы № 8 в Самаре продолжается капитальный ремонт — работы завершены на 65%.
Ремонт проводится за счёт дополнительных средств, выделенных по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Уже обновлены операционный блок, кровля, а также 2-й, 3-й и 4-й этажи корпуса. Сейчас ведутся работы на первом этаже. Полностью ремонт завершится к концу 2025 года.
Обновление охватывает все инженерные сети и более 7000 кв. метров помещений. После завершения ремонта в здании разместятся терапевтические, неврологическое отделения и реанимация.
Пациентов временно принимают в корпусе на улице Мирной. Там же в 2026—2027 годах начнётся капитальный ремонт — сейчас готовится проект.
Реконструкция больницы идёт в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». До конца года в регионе будет отремонтировано 146 объектов здравоохранения.
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