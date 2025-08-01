Рассеянный склероз нарушает работу организма за 15 лет до первых симптомов

Этот анализ показал, что первые различия между здоровыми людьми и носителями рассеянного склероза возникают за 15 лет до постановки диагноза. Обычно носители этой болезни на 20% чаще обращаются к терапевтам с жалобами на усталость, боль, головокружение, депрессию и другие психические расстройства. Примерно за десять лет до постановки диагноза они начинают на 60% чаще жаловаться на боль в глазах и помутненное зрение, а за три-пять лет до постановки диагноза они начинают на 70% чаще посещать радиологические отделения клиник.