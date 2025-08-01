МЧС Казахстана внедряет дроны с искусственным интеллектом

Одним из ключевых инструментов стали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые доказали свою эффективность при ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведении поисково-спасательных операций и мониторинге потенциально опасных участков.
На сегодняшний день парк Министерства включает 189 беспилотных летательных аппаратов. Из них 115 единиц оснащены функциями искусственного интеллекта, такими как автоматический анализ данных, подготовка картографических материалов. Применение ИИ позволит в автоматическом режиме анализировать маршруты, обнаруживать и отслеживать движущиеся объекты в реальном времени без участия оператора.
БПЛА успешно применяются спасателями при проведении поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ с использованием оптического и тепловизионного оборудования, наблюдении за очагами природных пожаров, моренными озёрами, зонами подтоплений и другими ЧС, передачи информации в режиме реального времени для контроля за ходом ликвидации ЧС и координации действий задействованных сил и средств, оценки последствий ЧС путём анализа фото- и видеоматериалов, полученных в ходе аэросъёмки.
Также БПЛА используются в профилактических целях для мониторинга состояния гидротехнических сооружений, контроля за лесными массивами и потенциально опасными участками, оповещения населения с использованием акустических систем, установленных на беспилотниках.
Благодаря оперативному применению БПЛА в июле текущего года были обнаружены и спасены двое подростков, заблудившихся в горах Сайрам-Угамского национального парка (Туркестанская область). В мае кинологический расчёт и дрон помогли найти заблудившегося в горах Алматы иностранного туриста. Кроме того, в рамках республиканской акции «Мұз» более 200 рыбаков, находившихся на тонком льду в тёмное время суток, были выявлены при помощи БПЛА с тепловизорами.
Внедрение современных беспилотных технологий и расширение парка БПЛА существенно сокращает время реагирования и повышает точность действий спасательных подразделений при выполнении оперативных задач.