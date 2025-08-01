Жителям Самары начали приходить квитанции за воду с новыми лицевыми счетами

С июля жители Самары начали получать обновлённые квитанции от «РКС-Самара». Главное изменение — новые лицевые счета. Оплата теперь принимается только по новым счетам, старые больше не действуют.
Обновления затронули личный кабинет, мобильное приложение (теперь — «РКС») и телеграм-бота (теперь — «РКС-Помощник»). Все сервисы работают с новыми лицевыми счетами. Оплата через личный кабинет, автоплатёж и штрих-код будет автоматически направляться на новый счёт.
Передавать показания можно до 25 числа через ЛК, приложение, бота или по телефонам (846) 207−25−40, 219−33−44.
Приложение доступно в Google Play, Rustore и AppStore. Для входа в ЛК нужно перерегистрироваться с новым счётом и российской почтой — иностранные сервисы запрещены.
А ранее мы писали, что в Куйбышевском районе на две недели приостановят подачу горячей воды в часть домов, учреждений и организаций.
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