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Жителям Самары начали приходить квитанции за воду с новыми лицевыми счетами

С июля жители Самары начали получать обновлённые квитанции от «РКС-Самара».

С июля жители Самары начали получать обновлённые квитанции от «РКС-Самара». Главное изменение — новые лицевые счета. Оплата теперь принимается только по новым счетам, старые больше не действуют.

Обновления затронули личный кабинет, мобильное приложение (теперь — «РКС») и телеграм-бота (теперь — «РКС-Помощник»). Все сервисы работают с новыми лицевыми счетами. Оплата через личный кабинет, автоплатёж и штрих-код будет автоматически направляться на новый счёт.

Передавать показания можно до 25 числа через ЛК, приложение, бота или по телефонам (846) 207−25−40, 219−33−44.

Приложение доступно в Google Play, Rustore и AppStore. Для входа в ЛК нужно перерегистрироваться с новым счётом и российской почтой — иностранные сервисы запрещены.

А ранее мы писали, что в Куйбышевском районе на две недели приостановят подачу горячей воды в часть домов, учреждений и организаций.

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