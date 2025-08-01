В Севастополе начали работы по созданию филиала центра «Россия»

Создание филиалов НЦ «Россия» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В начале сентября откроется один из пяти таких филиалов — в Приморском крае. Еще четыре до конца этого года заработают в Севастополе, Рязани, ХМАО-Югре и Красноярске.