В Севастополе начали работы по созданию филиала центра «Россия»

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Работы по созданию еще одного филиала Национального центра «Россия» стартовали в Севастополе, сообщили в пресс-службе НЦ.
«В Севастополе начались работы по созданию филиала Национального центра “Россия”. Это знаковое событие реализуется в рамках масштабной программы, направленной на укрепление культурного единства страны при сохранении уникального наследия каждого региона», — говорится в сообщении.
Как рассказали в центре, новый филиал разместится в здании кинотеатра «Россия». Особое внимание создатели севастопольского филиала уделят теме внутреннего туризма, экономического потенциала региона, его культурных традиций и героического прошлого.
Создание филиалов НЦ «Россия» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В начале сентября откроется один из пяти таких филиалов — в Приморском крае. Еще четыре до конца этого года заработают в Севастополе, Рязани, ХМАО-Югре и Красноярске.