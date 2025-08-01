Микс из ловушек и редких шансов: три знака зодиака, которым повезет в деньгах в августе

Август обещает стать настоящими финансовыми американскими горками. Это месяц, когда кому-то придется пересматривать бюджет, а кто-то неожиданно найдет в себе предпринимательскую жилку или получит долгожданный финансовый бонус. Но есть три знака зодиака, для которых денежная фортуна в этом месяце особенно благосклонна. Их кошельки явно потяжелеют — причем не только за счет удачи, но и благодаря грамотному расчету и внезапным шансам. Счастливчиков месяца среди знаков зодиака в беседе с «Вечерней Москвой» назвала шаманка, экстрасенс, астролог и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.
По ее словам, месяц стартует на фоне сразу нескольких ярких астрособытий: например, уже в начале августа меняется финансовый вектор из-за перемещения Венеры, отвечающей за деньги и удовольствия, а к середине месяца нас ждет мощное полнолуние, способное как вскрыть скрытые траты, так и принести неожиданные прибыли. Добавим сюда ретроградность Меркурия — и получим микс возможностей, ловушек и редких шансов разбогатеть, особенно если не терять голову.
Лев.
Август сулит вам не только усиление харизмы и уверенности, но и прилив денежных возможностей. Финансовые двери начнут открываться именно тогда, когда вы будете в лучшей форме — уверенной, инициативной, яркой. Люди вокруг вас вдруг начнут вспоминать про старые долги, предлагать выгодные сделки или возвращать предложения, от которых когда-то пришлось отказаться.
Особенно повезет тем, кто умеет доделывать старое, а не гонится за новым — в этом кроется финансовый ключ месяца. Но не тратьте сразу все, что приходит: впереди еще масса приятных поводов порадовать себя.
Стрелец.
В этом месяце удача буквально направляет вас к финансовым горизонтам — особенно если вы не боитесь действовать через дальние контакты, онлайн-сервисы или иностранные проекты. Поддержка может прийти оттуда, откуда вы меньше всего ее ждете — будь то бывший клиент, давний партнер или старый знакомый, внезапно решивший вложиться в ваше дело.
К середине августа вы почувствуете, что определенность растет, а с ней и счета становятся приятнее. Поддержка со стороны близких людей еще один важный ресурс, который поможет вам укрепить материальную почву под ногами.
Водолей.
Вы настроены решительно: обновить, улучшить, подлатать — и в делах, и в финансах. И это отличная стратегия: август как будто специально дает вам шанс доделать то, что вы отложили, и при этом неожиданно заработать. Возможны интересные предложения по подработке, долгосрочные проекты или помощь от людей, с которыми вы давно не общались.
Отношения с окружающими становятся более мягкими и продуктивными — а это тоже про деньги, ведь именно благодаря симпатии к вам будут предлагаться выгодные условия. Главное, не отвергать предложения сразу, даже если они кажутся вам странными.
Август — месяц, в котором Вселенная будет не столько гладить по голове, сколько подталкивать в спину. Планеты заставят задуматься: а то ли вы делаете, тем ли живете и туда ли идете? Что принесет последний летний месяц каждому знаку зодиака, «Вечерняя Москва» узнала у астролога.