Микс из ловушек и редких шансов: три знака зодиака, которым повезет в деньгах в августе

Август обещает стать настоящими финансовыми американскими горками. Это месяц, когда кому-то придется пересматривать бюджет, а кто-то неожиданно найдет в себе предпринимательскую жилку или получит долгожданный финансовый бонус. Но есть три знака зодиака, для которых денежная фортуна в этом месяце особенно благосклонна. Их кошельки явно потяжелеют — причем не только за счет удачи, но и благодаря грамотному расчету и внезапным шансам. Счастливчиков месяца среди знаков зодиака в беседе с «Вечерней Москвой» назвала шаманка, экстрасенс, астролог и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.