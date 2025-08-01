В Ростовской области участились случаи гибели людей на воде

— Важно выбирать безопасные места для отдыха. Официально разрешенные пляжи оборудованы спасательными постами и медпунктами. Если вы находитесь на «диком» водоеме, помните о рисках. Не ныряйте в незнакомых местах и не заплывайте слишком далеко, — добавили спасатели.