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В Ростовской области участились случаи гибели людей на воде

В 71% случаях люди тонули в Ростовской области из-за пренебрежения мерами безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области люди стали чаще тонуть. Об этом сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

В сообщении говорится, что в 71 проценте случаях трагедии случались из-за пренебрежения мер безопасности. А еще в 29 процентах к несчастным случаям приводили горячительные напитки.

— Все несчастные случаи зарегистрированы в необорудованных местах для купания, — говорится в сообщении.

Также спасатели напомнили дончанам, что нельзя заплывать за буйки, купаться в нетрезвом виде, устраивать опасные игры в воде и подплывать к судам.

— Важно выбирать безопасные места для отдыха. Официально разрешенные пляжи оборудованы спасательными постами и медпунктами. Если вы находитесь на «диком» водоеме, помните о рисках. Не ныряйте в незнакомых местах и не заплывайте слишком далеко, — добавили спасатели.

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