Генпрокуратура потребовала изъять десятки объектов недвижимости у экс-мэра Вологды Шулепова

Генеральная прокуратура РФ подала иск о конфискации многочисленной недвижимости и других активов, принадлежащих экс-главе Вологды Евгению Шулепову, его семье, помощнице и ее матери. Прокуратура утверждает, что все это было получено им незаконно за время его работы чиновником и депутатом. Об этом сообщает РБК.
Всего к изъятию заявлено более 12 земельных участков, десять квартир и домов, а также 22 нежилых объекта недвижимости, расположенных в Вологодской и Московской областях, Вологде и Москве. Среди них квартира на Красной Пресне в Москве и загородный комплекс на реке Кубена. Кроме того, речь идет о девяти транспортных средствах: катере Sea-Doo Challenger, автомобилях, квадроцикле и снегоходах.
Как установила Генпрокуратура, Евгений Шулепов с 2003 по 2025 год, будучи мэром Вологды и депутатом Госдумы от «Единой России», незаконно занимался предпринимательской деятельностью. Это создало конфликт интересов, что прямо запрещено законом. Чтобы скрыть нарушения законодательства, по версии надзорного ведомства, Шулепов назначал доверенных лиц на руководящие посты в подконтрольных ему компаниях.
Бывшего мэра Вологды задержали в мае 2024 года. Год спустя, ему предъявили обвинение в получении взяток от коммерческих структур.