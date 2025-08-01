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В Самаре начали устанавливать закрытые контейнерные площадки в центре города

В центральных районах Самары начали монтаж первых 13 модульных контейнерных площадок закрытого типа с крышей, дверцами и отдельным отсеком для крупногабаритных отходов.

В центральных районах Самары начали монтаж первых 13 модульных контейнерных площадок закрытого типа с крышей, дверцами и отдельным отсеком для крупногабаритных отходов. Работы проверили 1 августа глава города Иван Носков.

В 2025 году в Самаре отремонтируют и установят 279 контейнерных площадок, из них 60% уже готовы. Новые площадки устанавливают в Ленинском и Самарском районах, работы продлятся до конца августа.

Как сообщают в городской администрации, обновление проводится с учетом архитектуры исторического центра и пожеланий жителей.

На проект выделено 188 млн рублей из регионального и городского бюджетов. Все контейнеры производят в Самарской области.

Жители могут сообщить о необходимости ремонта или установки площадок по телефону 8 (846) 266−56−17 или через портал «Госуслуги. Решаем вместе».

Ранее мы писали, что капремонт стационара больницы № 8 в Самаре завершён на 65%.

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