О развитии электросвязи в первом полугодии рассказали в профильном ведомстве

С целью модернизации существующих сетей передачи данных для улучшения качества и объема предоставляемых услуг продолжались работы по подключению абонентов с применением технологии пассивных оптических сетей (GPON), позволяющей обеспечить скорость передачи данных до 100 Мбит/с и выше. По состоянию на 1 июля 2025 года количество абонентов, подключенных по данной технологии, составило порядка 3,1 млн и увеличилось с начала года на 57,9 тыс. Всего количество абонентов стационарного широкополосного доступа к интернету составило 3,337 млн с приростом к началу года в 53,3 тыс., при этом уровень проникновения стационарного широкополосного доступа к интернету на 100 жителей составил 36,6 ед.