О развитии электросвязи в первом полугодии рассказали в профильном ведомстве

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как развивалась электросвязь и сети передачи данных в январе — июне 2025 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.
«Министерство связи и информатизации как орган-регулятор обеспечивает полноценное и всестороннее развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры для удовлетворения возрастающих потребностей государства, бизнеса и граждан в получении современных и качественных услуг электросвязи. В Беларуси лицензию в области электросвязи имеют 158 операторов», — отметили в ведомстве.
Основным направлением развития сети электросвязи РУП «Белтелеком» является завершение процесса переключения абонентов на программно-аппаратную IMS-платформу, что позволяет предоставлять абонентам весь спектр современных телекоммуникационных услуг по одной абонентской линии. На конец отчетного квартала к IMS-платформе были подключены более 3,8 млн абонентов.
Строительство мультисервисных сетей позволяет не только улучшить качество и расширить перечень предоставляемых услуг, но и оптимизировать затраты на эксплуатацию сетей электросвязи.
С учетом развития сети передачи данных растет число подключений к услугам широкополосного доступа, что оказывает влияние и на ширину внешнего канала доступа в интернет.
С целью модернизации существующих сетей передачи данных для улучшения качества и объема предоставляемых услуг продолжались работы по подключению абонентов с применением технологии пассивных оптических сетей (GPON), позволяющей обеспечить скорость передачи данных до 100 Мбит/с и выше. По состоянию на 1 июля 2025 года количество абонентов, подключенных по данной технологии, составило порядка 3,1 млн и увеличилось с начала года на 57,9 тыс. Всего количество абонентов стационарного широкополосного доступа к интернету составило 3,337 млн с приростом к началу года в 53,3 тыс., при этом уровень проникновения стационарного широкополосного доступа к интернету на 100 жителей составил 36,6 ед.
Активно развивались сеть сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE и услуги на ее основе. За январь — июнь 2025 года охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE составил 99,6%.-0-