Солярий для лошадей открыли в Ленинградском зоопарке в Петербурге

Новые стойла и солярий для лошадей и пони появились в Ленинградском зоопарке Петербурга. Все стойла сделаны из натуральных материалов — дуба, ясеня и сосны, а под копытами лошадей лежат мягкие и теплые маты. Система вентиляции поддерживает оптимальный микроклимат, а если животные захотят пить, то их всегда ждут автоматические поилки. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка в своем телеграм-канале.