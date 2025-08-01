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Солярий для лошадей открыли в Ленинградском зоопарке в Петербурге

Солярий помогает лошадкам быстро высохнуть после купания и тренировок.

Источник: Ленинградский зоопарк — Telegram

Новые стойла и солярий для лошадей и пони появились в Ленинградском зоопарке Петербурга. Все стойла сделаны из натуральных материалов — дуба, ясеня и сосны, а под копытами лошадей лежат мягкие и теплые маты. Система вентиляции поддерживает оптимальный микроклимат, а если животные захотят пить, то их всегда ждут автоматические поилки. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка в своем телеграм-канале.

— Самое интересное — это солярий! Наши лошади могут наслаждаться инфракрасным и ультрафиолетовым излучением, — поделились в телеграм-канале «Ленинградский зоопарк». Солярий помогает лошадкам быстро высохнуть после купания и тренировок, улучшает кровообращение и расслабляет мышцы. Лампы также помогают вырабатывать витамин D, который так необходим в дождливой Северной столице.

Хотя гости зоопарка не могут посетить новую конюшню, сотрудники зоопарка поделились, как сооружение выглядит изнутри.

Ранее, «КП-Петербург» рассказывала о пополнении семьи игрунок в Ленинградском зоопарке.