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Молдавским путешественникам на заметку: Авиакомпании Турции начали штрафовать встающих с места до полной остановки самолета

В Турции с мая 2025 года действует закон, запрещающий вставать до полной остановки самолёта.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирам рейса Pegasus из Софии в Стамбул выписали штрафы за преждевременное покидание мест.

В Турции с мая 2025 года действует закон, запрещающий вставать до полной остановки самолёта.

Несмотря на предупреждения экипажа и табло, некоторые пассажиры поспешили достать багаж и встать раньше времени, что вызвало вмешательство полиции прямо на борту. Нарушителям грозит штраф до 2600 лир (около 70 долларов).

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