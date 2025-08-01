Корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» в составе экипажа стартовал к МКС

Запуск корабля был осуществлен при помощи ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди, который находится на мысе Канаверал во Флориде. Запуск был произведен в 11:43 по времени Восточного побережья США (в 18:43 по Москве).