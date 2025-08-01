The Times: ИИ с вероятностью 95% станет причиной вымирания человечества

По словам господина Соареса, современные системы ИИ находятся в начальной стадии, однако в ближайшем будущем они смогут самостоятельно ставить цели, принимать решения и планировать на долгосрочную перспективу. Эксперт сравнил ситуацию с движением к обрыву на огромной скорости, подчеркнув: «Я не говорю, что мы не сможем остановить машину. Но мы просто несемся на всех парах к обрыву»,—приводит слова специалиста издание.