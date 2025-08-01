Жительницу Новошахтинска обманули на полмиллиона рублей от имени сотрудников банка

Третьим звонком женщине представилась «сотрудница банка», которая убедила ее, что для защиты средств необходимо срочно оформить кредит на меньшую сумму. Якобы это помешает мошенникам оформить крупный кредит на ее имя. Под этим предлогом женщина несколько раз перевела деньги на указанные «безопасные счета», в общей сложности потеряв 502 966 рублей.