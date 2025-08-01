Жительницу Новошахтинска обманули на полмиллиона рублей от имени сотрудников банка

В Новошахтинске 52-летняя женщина стала жертвой изощренного мошенничества, потеряв более 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в донской полиции.
Как рассказала потерпевшая в заявлении полиции, сначала ей позвонил человек, представившийся сотрудником банка. И убедил женщину сообщить код из SMS.
Но на этом афера не закончилась. Вскоре женщине перезвонил другой мужчина, который заявил, что она попала на уловки мошенников и теперь ее средствам угрожает опасность.
Третьим звонком женщине представилась «сотрудница банка», которая убедила ее, что для защиты средств необходимо срочно оформить кредит на меньшую сумму. Якобы это помешает мошенникам оформить крупный кредит на ее имя. Под этим предлогом женщина несколько раз перевела деньги на указанные «безопасные счета», в общей сложности потеряв 502 966 рублей.
Полицейские возбудил уголовное дело. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
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