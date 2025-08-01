«Всегда мечтала помогать людям». Чем мотивированы абитуриенты Могилевского медколледжа

Среди тех, кто приехал сегодня подавать документы Ульяна Катаржнова из Дрогичина Брестской области. Как отметила абитуриент, она вместе с родителями рассматривала несколько вариантов колледжей, в том числе и в Минске. Но в итоге по отзывам выбрали Могилев. «Я еще не уезжала так далеко одна, без родителей, поэтому мне немного страшно, но я думаю, что все будет хорошо», — поделилась она.