«Всегда мечтала помогать людям». Чем мотивированы абитуриенты Могилевского медколледжа

В Могилевском государственном медицинском колледже активно идет вступительная кампания. Ребята приезжают из разных концов Беларуси, чтобы уже 1 сентября, надев белый халат, сесть за парты уже в качестве учащихся. Корреспонденты БЕЛТА побывали в колледже, где узнали, какие специальности пользуются наибольшей популярностью и почему абитуриенты выбрали для себя такой важный и нужный другим профессиональный путь.
Приемная комиссия расположилась в первом, старейшем, корпусе учебного учреждения. Подавать документы абитуриенты приезжают вместе с родителями — для них это не менее волнительный этап, чем для их детей.
Процесс приема документов начинается с подачи электронного заявления — так формируется база абитуриентов. Тут с поступающими и их родителями работает студотряд. Это большая помощь для колледжа, а для его учащихся — возможность заработать и помочь альма-матер в такой ответственный период.
Провести лето с пользой решила Елена Акиндина. Второкурсница из Климовичей учится на фармации. Учеба ей дается легко, хотя для поступления она приложила немало усилий. «В первые дни работы приемной комиссии я вспоминала, как приходила подавать документы, — делится она. — Работа у нас не сложная: заполняем нужные формы, берем данные родителей».
Елена Акиндина рассказала, что возможность подработать в родном колледже летом разнообразила ее будни, а еще дала возможность оплачивать личные расходы. «Ребята, которые приходят поступать, все разные. Кто-то спокойный, кто-то волнуется. Сейчас у них серьезный выбор — не просто колледжа, а профессионального пути, поэтому волнение вполне обоснованно», — поделилась она.
В этом году прием документов в Могилевском медицинском колледже идет по пяти специальностям: сестринское дело, медико-диагностическое дело, лечебное дело, фармация и медико-профилактическое дело. Приоритет отдали абитуриентам с целевыми направлениями: практически на каждой специальности они составляют чуть больше половины бюджетных мест.
«Вступительная кампания у нас в самом разгаре. Сегодня у нас закрывается набор на сестринское дело на основе общего базового образования после 9-го класса. Будут сформированы две группы, — рассказала ответственный секретарь приемной комиссии Могилевского медколледжа Маргарита Кириллова. — Все остальные наши специальности рассчитаны на абитуриентов, окончивших 11 классов. Прием на бюджет продолжится до 6 августа включительно. На платной основе мы принимаем абитуриентов только на специальность “фармация”. И прием продлиться до 14 августа включительно».
В этом году в колледже возобновили набор на специальность «медико-профилактическое дело». Окончив учебу по этому направлению учащиеся могут работать фельдшерами-гигиенистами-эпидемиологами, помощниками врача-гигиениста, врача-эпидемиолога. Направление востребованное и актуальное.
Оценили абитуриенты и плюсы целевой подготовки. Как отметила Маргарита Кириллова, для учащихся это серьезная гарантия, и они это понимают. А отработка после целевого всего на год больше, чем после окончания бюджетной формы обучения.
Особой популярность у поступающих пользуется фармация. В Могилевском медколледже среди региональных учреждений образования самый большой набор на эту специальность — 120 человек на платную форму и еще 55 — на бюджет. Возможностью поступления интересуются даже абитуриенты из России. И как подчеркнула Маргарита Кириллова, такой интерес обусловлен качественной подготовкой специалистов.
Среди тех, кто приехал сегодня подавать документы Ульяна Катаржнова из Дрогичина Брестской области. Как отметила абитуриент, она вместе с родителями рассматривала несколько вариантов колледжей, в том числе и в Минске. Но в итоге по отзывам выбрали Могилев. «Я еще не уезжала так далеко одна, без родителей, поэтому мне немного страшно, но я думаю, что все будет хорошо», — поделилась она.
Родителям также волнительно отпускать дочь. Но как отметил глава семьи, они все просчитали — между Брестом и Могилевом курсирует поезд, который прибывает в удобное время в оба города. А это значит, что и выходные можно проводить с родными, и на учебу в понедельник не опаздывать.
Профессию девушка выбирала по душе. И как отметила ее мама, для фармацевтики нужен особый характер, тут важна усидчивость. А у Ульяны с этим все в порядке. «Дело осталось за малым — поступить», — заключила Инна Сергеевна.
Подала сегодня документы на сестринское дело Анастасия Лях из Осиповичей. Медколледж она выбрала не случайно. «Я с детства мечтала быть медиком, носить белый халат и помогать людям, — поделилась девушка. — Я много работала над тем, чтобы моя мечта воплотилась в реальность».
Как отметила мама Анастасии Светлана Лях, выбор дочери она поддержала. «В семье медиков не было. Но я уверена в том, что родителям очень важно поддерживать выбор ребенка, особенно, когда это касается его профессионального пути. Пока они делают первые шаги, нужно быть рядом и помогать», — резюмировала она.
Развитие материально-технической базы и создание условий не только для учебы, но и всестороннего развития учащихся — одно из приоритетных направлений в Могилевском медколледже.
«У нас много медицинских манекенов и тренажеров, которые позволяют отрабатывать практические навыки. Ежегодно мы вкладываем в развитие этого направления порядка Br50−70 тыс. Приобретаем медицинское оборудование. Продолжает свое развития лаборатория по отработке навыков: по каждому учебному предмету у нас создано от трех до шести специализированных кабинетов с хорошим оборудованием, — рассказал директор учреждения образования Владимир Рыжков. — У нас организовано взаимодействие с Витебским государственным медицинским университетом — сетевое обучение. Это отработка не отдельных навыков, а взаимодействия с командой».
Администрация колледжа старается делать интересной жизнь учащихся не только во время обучения. «Выезжаем на мероприятия патриотического характера, посещаем места боевой славы и достопримечательности Могилева и области, ездим в Минск, — отметил директор. — У нас больше половины учащихся из сельской местности, много приезжих. Поэтому стараемся показывать им город и область, знакомить с историей».
Большую и насыщенную историю хранят и стены медколледжа. Это старейшее учебное заведение со своим уставом в Российской империи. Таким нормативным актом в то время практически никто не обладал. «У нас создан свой музей, где ведет экскурсии наш педагог дополнительного образования Владимир Заревский, автор двух книг по истории нашего колледжа, вместе мы продолжаем открывать новые пласты истории нашего учреждения», — отметил Владимир Рыжков.
Особой популярностью в колледже пользуется и студотрядовское движение, которое дает возможность заработать, поучаствовать в различных мероприятиях, побывать в разных городах. «Наши учащиеся проехали уже от Сахалина до Бреста, — отметил директор. — Сроки обучения у нас короткие: всего 2 и 3 года. Поэтому мы стараемся сделать жизнь учащихся максимально насыщенной и интересной. Ведь годы своего обучения они будут помнить всю жизнь».
Анастасия ГУЗОВСКАЯ,
фото Олега ФОЙНИЦКОГО,
БЕЛТА. -0-