«Белтехосмотр» в июле выдал более 150 тыс. разрешений на участие в дорожном движении

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белтехосмотр» в июле выдал 150 175 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Об этом сообщили БЕЛТА на предприятии.
Физическим лицам предоставлено 126 871 разрешение (84,5% от общего количества). На электромобили оформлено 2102 разрешения, на транспорт, занятый в коммерческих перевозках пассажиров, — 5690.
Услугой по получению разрешения на допуск транспортного средства (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении в электронной форме с помощью единого портала электронных услуг «Е-Паслуга» воспользовались 2,3 тыс. автовладельцев. На новые транспортные средства (2024−2025 годов выпуска) без посещения диагностической станции и прохождения контрольно-диагностических работ оформлено 181 разрешение в электронной форме.
Из общего количества транспортных средств, представленных в июле на государственный технический осмотр, 13,9% (22 944) имели различного характера несоответствия установленным требованиям — 33 544 несоответствий. -0-