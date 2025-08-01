«Белтехосмотр» в июле выдал более 150 тыс. разрешений на участие в дорожном движении

Услугой по получению разрешения на допуск транспортного средства (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении в электронной форме с помощью единого портала электронных услуг «Е-Паслуга» воспользовались 2,3 тыс. автовладельцев. На новые транспортные средства (2024−2025 годов выпуска) без посещения диагностической станции и прохождения контрольно-диагностических работ оформлено 181 разрешение в электронной форме.