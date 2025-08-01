Тимберлейк борется с болезнью Лайма: что это за инфекция и насколько она опасна

Американский артист Джастин Тимберлейк сообщил, что борется с болезнью Лайма. Недавно он завершил мировой тур, во время которого поклонники заметили, что выступления певца стали менее энергичными. Оказалось, что болезнь часто сопровождается болью и концерты дались звезде не так просто. Что это за заболевание, насколько оно опасно и кто еще из звезд борется с болезнью Лайма — в материале «Вечерней Москвы».
Болезнь Лайма: переносчики и симптомы.
Болезнь Лайма, или, как ее еще называют, боррелиоз, — это инфекция, которая передается исключительно через укусы клещей, рассказала в беседе с «ВМ» врач-инфекционист Елена Мескина.
— Заразиться иным путем, кроме как через укус клеща, практически невозможно. Можно, конечно, представить (хотя и сложно), что кому-то перелили кровь, донор которой был болен боррелиозом, но это крайне маловероятно, — уверена специалист.
При этом считается, что инфекцию передают только около 30 процентов инфицированных клещей, отметила доктор.
Болезнь Лайма проявляется следующими симптомами:
покраснение на месте укуса;повышение температуры тела;озноб;чувство усталости;головная боль;мышечная боль;боль в суставах.
— Классическим проявлением заболевания является образование эритемы, то есть больших красных пятен на теле. Они могут появиться как на месте укуса клеща, так и в других локациях, — рассказала инфекционист. — Постепенно эти пятна превращаются в кольца, которые увеличиваются в размере и расплываются в стороны. Из-за того, что они меняют свое местоположение, это явление еще называют мигрирующей эритемой.
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Симптомами болезни Лайма могут быть и более тяжелые проявления, такие как поражение:
сосудов;суставов;сердца;и даже головного мозга.
— Но последние два симптома — это очень тяжелая форма течения заболевания, и она встречается редко, — уточнила собеседница «ВМ».
Можно ли вылечить болезнь Лайма.
Болезнь Лайма поддается лечению, если своевременно начать принимать антибиотики, подчеркнула инфекционист.
— Если появляется пятно, если человек знает об укусе клеща (но может и не знать — клещ может присосаться и отпасть, а человек этого даже не заметит), быстро обращается к врачу и начинает лечиться, то инфекция хорошо излечивается с помощью антибиотиков, — заверила Мескина.
При этом медицинское сообщество уже долгое время спорит о том, бывают ли у инфекции хронические формы и проявление симптомов через несколько месяцев после укуса клеща.
Летальные исходы при болезни Лайма встречаются очень редко, сообщила доктор:
— Дело в том, что врачи начали использовать хорошие методы диагностики, которые позволяют точно ставить диагноз, а значит, и вовремя начать необходимое лечение.
При укусе клеща его обязательно следует сдать в лабораторию и проверить на боррелиоз, подчеркнула инфекционист.
— В зависимости от результата врачи назначают разные тактики лечения. Иногда это даже профилактические меры — назначение антибиотиков в случае, если заражение есть, но симптомы не проявились, — объяснила Мескина.
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Чем раньше пострадавший от укуса инфицированного клеща начнет лечение, тем меньше шанс развития длительных болей в суставах и возможных нарушений со стороны сердца, добавила врач.
«Звездная» болезнь.
Помимо Тимберлейка, среди знаменитостей, которые страдают болезнью Лайма:
модели Белла и Анвар Хадид, их мама Иоланда;актеры Бен Стиллер, Алек Болдуин, Эшли Олсен, Лена Данем;сценарист и продюсер Эми Шумер;певцы Джастин Бибер, Келли Осборн, Аврил Лавин;теннисистка Дженнифер Каприати;блогер Джордан Янгер и другие.
Из-за того, что звезды часто говорят об этом заболевании, оно регулярно появляется в сводках новостей и вызывает сомнения у ряда скептиков.
Белла Хадид утверждает, что впервые инфекцию диагностировали у нее в 14 лет, а в 18 началось обострение. Неоднократно успешная модель была вынуждена ставить свою карьеру на паузу и лежать под капельницами, чтобы быстрее поправиться.
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Со слов Хадид, болезнь Лайма у нее носит хронический характер. Среди симптомов, которые не дают ей полноценно жить, — головные боли, острая реакция на шум и яркий свет, тахикардия и затрудненное дыхание, повышенное потоотделение.
Мама модели Иоланда Хадид одной из первых начала публично говорить о хронической болезни Лайма. Она занялась распространением информации об этом диагнозе в социальных сетях. Но многие скептики не верят ни Иоланде, ни ее детям, ни другим знаменитостям, которые борются с этим диагнозом. Им кажется подозрительным, что звезды с болезнью Лайма вовсе не похожи на больных внешне и продолжают работать, будто с ними ничего не происходит.
Хотя многие медики не признают существование хронической формы болезни Лайма, есть врачи, которые специализируются в ее диагностике и лечении. Главным экспертом в этой области считают нью-йоркского доктора Бернарда Ракслена, пациентами которого часто становятся знаменитости и просто богатые люди. Он сам говорил, что хроническая болезнь Лайма — это «болезнь богатых людей».
Поэтому скептики, которые не доверяют рассказывающим о своем диагнозе знаменитостям, называют эту инфекцию (и особенно ее хроническое течение) «звездной» болезнью.
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