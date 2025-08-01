Трамп приказал разместить две атомных подлодки после слов Медведева

Американский лидер Дональд Трамп отдал приказ установить две атомные подводные лодки из-за конфликта с заместителем председателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым. Об этом в пятницу, 1 августа, глава государства сообщил в социальной сети Truth Social.
Президент США не уточнил, где именно находятся вооружения. Однако он отметил, что подлодки расположены «в соответствующих регионах».
— Слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям. Надеюсь, в этот раз до этого не дойдет. Благодарю за внимание к этому вопросу! — написал Трамп.
29 июля зампред Совбеза России высказался, что ни Дональд Трамп, ни американский сенатор Линдси Грэм* не должны решать, когда России и Украине следует начать переговоры касательно урегулирования военного конфликта.
31 июля глава Белого дома в ответ на публикацию Дмитрия Медведева назвал его «несостоявшимся бывшим президентом России» и подчеркнул, что российский политик якобы «заходит на опасную территорию».
*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.