Роман с МакSим, запой и крепкая семья: актеру Денису Никифорову исполняется — 48

Еще одним тяжелым испытанием для Дениса стала смерть близкого друга и коллеги Андрея Панина в 2013 году. Судьба свела актеров еще во времена учебы во МХАТе, но по-настоящему они сблизились на съемках фильма «Бой с тенью». Гибель Панина стала для Никифорова настоящим шоком — он до сих пор не верит в официальную версию о несчастном случае. «Я уверен, что Андрея убили. Не может человек получить такую травму при случайном падении», — говорит актер в программе «Судьба человека», предполагая, что причиной трагедии могли стать резкие высказывания Панина, спровоцировавшие кого-то.