В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в квартирной краже

Как выяснилось, он много раз бывал в ее квартире и знал обстановку. По предварительным данным, дончанин проник в жилище ночью, когда хозяйка спала. Убедившись, что его не заметили, он похитил ценные вещи и скрылся. Однако полицейские быстро вычислили преступника. И все украденное было найдено и возвращено владелице.