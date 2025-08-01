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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в квартирной краже

В Морозовском районе полиция оперативно раскрыла кражу из квартиры.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Морозовского района Ростовской области обратилась в местный отдел полиции с заявлением о краже. По словам женщины, утром она обнаружила пропажу дорогостоящих вещей: мобильного телефона и наручных часов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции преступление было раскрыто «по горячим следам». Подозреваемым оказался ранее судимый мужчина, хорошо знакомый с дончанкой.

Как выяснилось, он много раз бывал в ее квартире и знал обстановку. По предварительным данным, дончанин проник в жилище ночью, когда хозяйка спала. Убедившись, что его не заметили, он похитил ценные вещи и скрылся. Однако полицейские быстро вычислили преступника. И все украденное было найдено и возвращено владелице.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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