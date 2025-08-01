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Полковник Тимошенко усомнился, что ВС РФ смогут выйти к Киеву этой зимой

Заявления руководителя центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Марии Берлинской о том, что российские войска этой зимой выйдут к Киеву, не соответствуют действительности. Такое мнение в пятницу, 1 августа, выразил полковник в отставке Михаил Тимошенко.

Заявления руководителя центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Марии Берлинской о том, что российские войска этой зимой выйдут к Киеву, не соответствуют действительности. Такое мнение в пятницу, 1 августа, выразил полковник в отставке Михаил Тимошенко.

Он допустил, что Берлинская не информирует население, а преследует собственные цели.

— Возможно, эта госпожа хочет с помощью эмоциональных слов получить какие-то дополнительные деньги, увеличить поставки БПЛА или личный состав. В общем, она преследует какие-то цели. Задачи проинформировать общественность у нее нет. Оборона ВСУ пока достаточно прочная, — заявил специалист в беседе с порталом «Ридус».

По словам депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, потеря ВСУ города Часов Яр в Донецкой Народной Республике стала для них катастрофой, поскольку теперь российские войска могут двигаться вглубь района.

В период с 26 июля по 1 августа российская армия освободила семь населенных пунктов во время проведения специальной военной операции на Украине. Вооруженные силы России взяли под контроль поселения Часов Яр, Бойковку, Бельгийку, Зеленый Гай и Новоукраинку в ДНР, Малиевку в Днепропетровской области и Темировку — в Запорожском регионе.

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