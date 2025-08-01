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Актера Ивана Краско срочно госпитализировали в Петербурге

Состояние российского актера Ивана Краско резко ухудшилось, его экстренно госпитализировали.

Состояние российского актера Ивана Краско резко ухудшилось, его экстренно госпитализировали. Об этом сообщил изданию «МК в Питере» его директор и близкий друг Вячеслав Смородинов.

По словам Смородинова, 94-летний Краско испытывает серьезные проблемы с приемом пищи и воды, практически потерял слух и зрение. Рядом с ним находится его помощница Дарья, но связаться с ней журналистам пока не удалось.

На данный момент точный диагноз актера не известен.

«МК в Питере» ранее сообщал, что Краско, несмотря на большую семью, в настоящее время ведет одинокий образ жизни и испытывает значительные трудности с передвижением и самообслуживанием. При этом он продолжает посещать различные мероприятия.