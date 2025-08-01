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Трамп переместил две атомные подлодки в регионы после заявления Медведева

Президент США разместил две атомные подлодки в регионах в ответ на заявления Медведева про ядерное оружие.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп заявил, что распорядился переместить две атомные подлодки в соответствующие регионы после заявлений заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в адрес главы Белого дома..

«Я распорядился разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах — на случай, если эти безрассудные и подстрекательские слова окажутся чем-то большим», — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

Трамп также выразил надежду, что заявления Медведева не приведут к непреднамеренным последствиям.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США и зампред Совбеза России сошлись в полемической битве друг с другом через социальные сети. После того, как Трамп посоветовал Медведеву «следить за словами», российский политик напомнил американскому лидеру о несуществующей «Мертвой руке».

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