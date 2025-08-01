Трамп переместил две атомные подлодки в регионы после заявления Медведева

Ранее KP.RU сообщал, что президент США и зампред Совбеза России сошлись в полемической битве друг с другом через социальные сети. После того, как Трамп посоветовал Медведеву «следить за словами», российский политик напомнил американскому лидеру о несуществующей «Мертвой руке».